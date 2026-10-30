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У Путина назвали тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

12:31 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
У Путина назвали тему предстоящих переговоров в Абу-Даби Фото: помощник Путина Юрий Ушаков (Getty Images)
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Темой запланированных в Абу-Даби трехсторонних переговоров станет якобы безопасность России и Украины после завершения боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

"Надо хотя бы перейти к рабочему режиму, найти какие-то правильные точки соприкосновения, начать серьезно дискутировать... Тем более что сейчас мы и подняли эту тему", - сказал Ушаков.

При этом он отметил, что если представители европейских стран прилетят в Абу-Даби, где состоятся обсуждения по Украине, "это не будет считаться их участием в переговорах".

"Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же украинцы, и даже те же американцы будут, возможно, что-то докладывать, консультироваться, возможно, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может происходить в таком усложненном виде", - заявил помощник Путина.

Мирные переговоры

Напомним, Украина ожидает дать подтверждение трехсторонней встречи с США и Россией по окончании войны. Вероятно, мирные переговоры пройдут с 6 по 10 ноября в Абу-Даби.

Ранее в МИДе России неожиданно объявили, что Абу-Даби не обязательно будет местом переговоров по окончании войны в Украине. Хотя раньше говорили совсем другое.

Также Россия не хочет видеть ЕС за столом переговоров по Украине.

В то же время США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных участников переговоров по завершению войны России против Украины. Речь идет о так называемом формате E3.

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