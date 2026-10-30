У Путина назвали тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

"Надо хотя бы перейти к рабочему режиму, найти какие-то правильные точки соприкосновения, начать серьезно дискутировать... Тем более что сейчас мы и подняли эту тему", - сказал Ушаков.

При этом он отметил, что если представители европейских стран прилетят в Абу-Даби, где состоятся обсуждения по Украине, "это не будет считаться их участием в переговорах".

"Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же украинцы, и даже те же американцы будут, возможно, что-то докладывать, консультироваться, возможно, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может происходить в таком усложненном виде", - заявил помощник Путина.