У Путина назвали тему предстоящих переговоров в Абу-Даби
Темой запланированных в Абу-Даби трехсторонних переговоров станет якобы безопасность России и Украины после завершения боевых действий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
"Надо хотя бы перейти к рабочему режиму, найти какие-то правильные точки соприкосновения, начать серьезно дискутировать... Тем более что сейчас мы и подняли эту тему", - сказал Ушаков.
При этом он отметил, что если представители европейских стран прилетят в Абу-Даби, где состоятся обсуждения по Украине, "это не будет считаться их участием в переговорах".
"Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же украинцы, и даже те же американцы будут, возможно, что-то докладывать, консультироваться, возможно, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может происходить в таком усложненном виде", - заявил помощник Путина.
Мирные переговоры
Напомним, Украина ожидает дать подтверждение трехсторонней встречи с США и Россией по окончании войны. Вероятно, мирные переговоры пройдут с 6 по 10 ноября в Абу-Даби.
Ранее в МИДе России неожиданно объявили, что Абу-Даби не обязательно будет местом переговоров по окончании войны в Украине. Хотя раньше говорили совсем другое.
Также Россия не хочет видеть ЕС за столом переговоров по Украине.
В то же время США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных участников переговоров по завершению войны России против Украины. Речь идет о так называемом формате E3.