У Путина назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"

Определение даты проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск в Петровском и Золотом на Донбассе. Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщают росСМИ.

Сурков считает, что на разведение войск уйдет две недели.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведения сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - отметил он.

По мнению Сурков, также возможна предварительная встреча министров иностранных дел.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вчера в Минске была достигнута договоренность об разведении войск в Петровском и Золотом. Кроме того, вчера стороны согласовали "формулу Штайнмайера". Добавим, что сегодня появилось фото подписанной "формулы Штайнмайера".

Кроме того, украинский президент заявил, что вопрос сроков вывода российских войск будет обсужден на саммите "нормандской четверки".

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявил, что активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в октябре.