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У Зеленского рассказали, когда может состояться встреча "нормандской четверки"

Новости » Политика    23.09.2019 - 11:25
У Зеленского рассказали, когда может состояться встреча "нормандской четверки"
Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

Встреча "нормандской четверки" состоится в конце сентября или в начале октября

Встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua.

По словам помощника Зеленского, встреча "нормандской четверки" состоится в конце сентября или в начале октября.

"Во время последней беседы, которая длилась два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины высказались за конец месяца в качестве даты встречи, именно после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждение, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября", - сказал он.

Отметим, президент Эммануэль Макрон активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан предложил провести саммит в Париже уже в ближайшие дни.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в октябре.

Кроме того, сообщалось, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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