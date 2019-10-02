У Путіна назвали терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі"

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

У Путіна вважають, що на розведення військ піде два тижні

Визначення дати проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відведення військ у Петровському і Золотому на Донбасі. Про це заявив помічник президента РФ Владислав Сурков, повідомляють росЗМІ.

Сурков вважає, що на розведення військ піде два тижні.

"Остаточне узгодження дати саміту "нормандської четвірки" відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил в Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів", - зазначив він.

На думку Сурков, також можлива попередня зустріч міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вчора в Мінську була досягнута домовленість про розведення військ в Петровському і Золотому. Крім того, вчора сторони узгодили "формулу Штайнмайера". Додамо, що сьогодні з'явилося фото підписаної "формули Штайнмайера".

Крім того, український президент заявив, що питання термінів виведення російських військ буде обговорено на саміті "нормандської четвірки".

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон раніше заявив, що активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася у вересні. У свою чергу, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися в жовтні.