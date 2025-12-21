У Путіна назвали не серйозною ідею тристоронньої зустрічі США, України та РФ

За його словами, формат переговорів між Росією, Сполученими Штатами та Україною наразі не опрацьовується. Ба більше, Ушаков вважає що пропозиції, які Київ та європейські партнери намагаються включити до мирного плану, нібито заважають досягненню "довгострокового миру".

Крім того, Ушаков повідомив, що російська сторона поки не бачила жодних документів США щодо мирного врегулювання війни.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Він зауважив, що Київ цю ідею підтримує.

Мирний план США

Україна, США та європейські партнери вже близько місяця працюють над доопрацюванням нового мирного плану, який Вашингтон запропонував ще в листопаді.

Черговий раунд переговорів відбувся напередодні в Маямі за участю міністра оборони Рустема Умерова, а також представників США та Європи.