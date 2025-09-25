ua en ru
У Путіна назвали різку риторику Трампа "підіграванням" закордонним лідерам

Росія, Четвер 25 вересня 2025 22:05
У Путіна назвали різку риторику Трампа "підіграванням" закордонним лідерам
Автор: Валерій Ульяненко

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу РФ нібито можуть бути його "підіграванням" закордонним лідерам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника Путіна Юрія Ушакова, якого цитують російські ЗМІ.

За словами Ушакова, у Москві враховують всі сигнали зі Сполучених Штатів щодо ситуації в Україні, які передаються як "через публічні, так і через закриті канали".

"Є публічні висловлювання, а є контакти по закритих каналах. Ми враховуємо ті сигнали, які передаються і публічно, і по закритих каналах. Все це враховується в нашій позиції», - сказав радник Путіна.

Він пояснив різку риторику американського президента на адресу країни-агресорки "підіграванням" закордонним лідерам.

"На Генасамблеї (президент США Дональд Трамп - ред.) розмовляє з різними лідерами, в якійсь мірі, може, підігрує їм, я не знаю", - зазначив Ушаков.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, що РФ має зупинити війну проти України.

За словами американського лідера, минулого тижня "було вбито 7 818 осіб, в основному військових". Трамп підкреслив, що країна-агресорка витратила мільйони на бомби і ракети, проте "практично не захопила жодної території".

Раніше ми писали, що очільник Кремля Володимир Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню, яке його пропонували США та Україна. Російський диктатор навіть не підтримав ідею часткового перемир'я - у небі та морі.

Через це Дональд Трамп нещодавно заявив, що Путін його підвів, а їхні добрі стосунки вже не мали жодного значення.

Крім того, президент США казав, що Україна здатна повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу, оскільки РФ має серйозні економічні проблеми.

