У Путина назвали резкую риторику Трампа "подыгрышем" зарубежным лидерам

Россия, Четверг 25 сентября 2025 22:05
У Путина назвали резкую риторику Трампа "подыгрышем" зарубежным лидерам
Автор: Валерий Ульяненко

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес РФ якобы могут быть его "подыгрышем" зарубежным лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушкова, которого цитируют российские СМИ.

По словам Ушакова, в Москве учитывают все сигналы из Соединенных Штатов относительно ситуации в Украине, которые передаются как "через публичные, так и через закрытые каналы".

"Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал советник Путина.

Он объяснил резкую риторику американского президента в адрес страны-агрессора "подыгрыванием" зарубежным лидерам.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ред.) разговаривает с разными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - отметил Ушаков.

Напомним, Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ должна остановить войну против Украины.

По словам американского лидера, на прошлой неделе "было убито 7 818 человек, в основном военных". Трамп подчеркнул, что страна-агрессор потратила миллионы на бомбы и ракеты, однако "практически не захватила ни одной территории".

Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин неоднократно отказывался от прекращения огня, которое ему предлагали США и Украина. Российский диктатор даже не поддержал идею частичного перемирия - в небе и море.

Поэтому Дональд Трамп недавно заявил, что Путин его подвел, а их хорошие отношения уже не имели никакого значения.

Кроме того, президент США говорил, что Украина способна вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза, поскольку РФ имеет серьезные экономические проблемы.

