У Путіна назвали "наріжне" питання у переговорах з Україною

У Кремлі заявили, що питання відмови України від членства в НАТО та документ, який це зафіксує, є одним з "наріжних".

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"І саме тому, воно (питання – ред.) підлягає особливому обговоренню на тлі основних. У цьому полягає переговорний процес, який, я ще раз хотів би підкреслити, ми не хочемо вести у мегафонному форматі", - додав спікер російського диктатора.

Відповідаючи на питання, від кого Росія чекала б документа, що юридично зобов'язує невступ України до НАТО, Пєсков зазначив, що цей аспект мирних переговорів є одним з наріжних.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна розраховувала отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, однак цього так і не сталося.

Розмови про вступ України до НАТО розпочалися з новою силою після того, як США запропонували свій мирний план із врегулювання війни в Україні.

При цьому нещодавно стало відомо, що Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та РФ. Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Також президент США Дональд Трамп зазначив, що розуміння того, що Україна не буде вступати до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.

При цьому, за даними ЗМІ, адміністрація президента США готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.