В Кремле заявили, что вопрос отказа Украины от членства в НАТО и документ, который это зафиксирует, является одним из "краеугольных".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"И именно поэтому, он (вопрос - ред.) подлежит особому обсуждению на фоне основных. В этом заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы подчеркнуть, мы не хотим вести в мегафонном формате", - добавил спикер российского диктатора.

Отвечая на вопрос, от кого Россия ждала бы документа, юридически обязывающего невступление Украины в НАТО, Песков отметил, что этот аспект мирных переговоров является одним из краеугольных.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина рассчитывала получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого так и не произошло.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались с новой силой после того, как США предложили свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

При этом недавно стало известно, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и РФ. Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что понимание того, что Украина не будет вступать в НАТО, сформировалось задолго до того, как об этом начал говорить российский диктатор Владимир Путин.

При этом, по данным СМИ, администрация президента США готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.