У Путина исключают участие США в нормандском формате

У Путина заявили, что "об этом не идет речь"
У президента РФ Владимира Путина исключают участие США в нормандском формате. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают росСМИ.
Песков заявил, что привлечение США к переговорам даже не обсуждается.
"Об этом речь не идет", - сказал он.
Напомним, на минских переговорах Украина заявила о необходимости выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.
В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин.
До этого у Владимира Зеленского заявили, что саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.