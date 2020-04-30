У Путіна виключають участь США у нормандському форматі

У президента РФ Володимира Путіна виключають участь США в нормандському форматі. Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков заявив, що залучення США до переговорів навіть не обговорюється.

"Про це не йде мова", - сказав він.

Нагадаємо, на мінських переговорах Україна заявила про необхідність виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

У той же час Україна спростувала можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін.

До цього у Володимира Зеленського заявили, що саміт лідерів "нормандської четвірки" пройде після виконання кількох умов

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.