ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика     31.03.2020 - 15:35
Ермак назвал условия проведения саммита "нормандской четверки"
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Саммит не состоится до прекращения огня на Донбассе

Саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главным условием проведения саммита является выполнение всего того, о чем "нормандская четверка" договорилась в Париже.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это минские договоренности", - заявил Ермак.

Напомним, сегодня Германия и Франция выступили с совместным заявлением о препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ на оккупированном Донбассе под прикрытием пандемии коронавируса.

Ранее также сообщалось, что встречу советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за коронавируса.

В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом
Новости Украины саммитАндрей ЕрмакНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь