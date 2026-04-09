У Путіна дали нову відповідь на пропозиції України щодо великоднього перемир’я

"(Російський диктатор – ред.) Володимир Путін поки не приймав рішень про великоднє перемир'я з Україною", - заявив Пєсков.

При цьому у коментарі російському ЗМІ він не дав чіткої відповіді на пропозицію України.

Що відомо про можливе великоднє перемир'я

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.

Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.

Також 3 квітня Зеленський зазначив, що Україна не відкликає свою пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви. При цьому він підкреслив, що реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.