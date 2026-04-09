У Путина дали новый ответ на предложения Украины по пасхальному перемирию

В Кремле пока не приняли окончательного решения о возможном пасхальном перемирии, которое ранее Украина предложила РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".
Читайте также: Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский
"(Российский диктатор - ред.) Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной", - заявил Песков.
При этом в комментарии российскому СМИ он не дал четкого ответа на предложение Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как сигнал к более широкому мирному процессу.
Тем временем Кремль ответил на идею пасхального перемирия - в Москве заявили, что не считают такое предложение достаточно обоснованным.
Как сообщало РБК-Украина,Зеленский также подчеркивал: от России нужны другие сигналы - только слов мало.
Также 3 апреля Зеленский отметил, что Украина не отзывает свое предложение о пасхальном перемирии, несмотря на размытый ответ Москвы. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы на предложение о пасхальном прекращении огня осталась нечеткой.
РБК-Украина ранее писало, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина и РФ на Пасху могут провести большой обмен военнопленными. По его словам, для осуществления такого обмена будет сделано все, что нужно.
Также отметим, накануне Пасхи в 2025 году российский диктатор объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться чуть больше суток, но полностью бои не прекращались.
По словам Владимира Зеленского, за время действия прошлогоднего "пасхального перемирия" Россия нарушила его 2935 раз.