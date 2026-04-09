У Путина дали новый ответ на предложения Украины по пасхальному перемирию

"(Российский диктатор - ред.) Владимир Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной", - заявил Песков.

При этом в комментарии российскому СМИ он не дал четкого ответа на предложение Украины.

Что известно о возможном пасхальном перемирии

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как сигнал к более широкому мирному процессу.

Тем временем Кремль ответил на идею пасхального перемирия - в Москве заявили, что не считают такое предложение достаточно обоснованным.

Как сообщало РБК-Украина,Зеленский также подчеркивал: от России нужны другие сигналы - только слов мало.

Также 3 апреля Зеленский отметил, что Украина не отзывает свое предложение о пасхальном перемирии, несмотря на размытый ответ Москвы. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы на предложение о пасхальном прекращении огня осталась нечеткой.