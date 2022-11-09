Путіна не буде на саміті G20. ЗМІ дізналися, хто представить Росію

Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовиться від участі на саміті G20. Кремль намагається захистити його від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, рішення Путіна дозволить уникнути конфронтацій, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Водночас Росія планує відправити замість Путіна міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

У березні Байден заявив про необхідність виключення Росії з G20 через вторгнення на територію Україна, що спровокувало найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, а також викликало побоювання через ядерну ескалацію. Президент Індонезії Джоко Відодо відмовився від пропозиції президента США, аби зберегти нейтральну позицію, однак запросив на саміт президента України Володимира Зеленського в якості гостя.