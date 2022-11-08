Президент Індонезії заявив, що Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Володимир Путін візьме участь у саміті лідерів G20 наступного тижня, "якщо буде можливість", зазначивши, що натомість Путін може бути віртуально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джокові сказав, що Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключив участі у саміті на Балі і, якщо можливо, приєднається до нього.

"Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально", - сказав Джокові журналістам під час візиту на Балі.

Газета Financial Times раніше цитувала Джокові, який сказав, що його розмова з Путіним залишила у нього "сильне враження", що він не буде присутнім.

Очікується, що на зустрічі на Балі домінуватиме напруженість у зв'язку із вторгненням Росії до України.

Як сторона G20, що приймає, Індонезія чинила опір тиску з боку західних країн та України, які вимагають скасувати запрошення Путіна на саміт лідерів і виключити Росію з групи, заявивши, що у неї немає повноважень робити це без консенсусу серед членів.

Джокові в інтерв'ю Financial Times сказав, що Росію вітають на саміті, який, як він побоюється, буде затьмарений "дуже тривожним" зростанням міжнародної напруги. "Група двадцяти не призначена для того, щоб бути політичним форумом. Вона призначена для обговорення економіки та розвитку", - сказав він.

Індонезія також запросила президента України Володимира Зеленського, який сказав, що не братиме участі, якщо Путін візьме участь.