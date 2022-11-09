RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путина не будет на саммите G20. СМИ узнали, кто представит Россию

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин откажется от участия на саммите G20. Кремль пытается оградить его от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за развязавшейся войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, решение Путина позволит избежать конфронтаций, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал главу Кремля военным преступником. Также российская сторона обеспокоена тем, что европейские лидеры будут избегать президента на саммите.

В то же время, Россия планирует отправить вместо Путина министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В марте Байден заявил о необходимости исключения России из G20 из-за вторжения на территорию Украины, что спровоцировало наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а также вызвало опасения из-за ядерной эскалации.

Президент Индонезии Джоко Видодо отказался от предложения президента США, чтобы сохранить нейтральную позицию, однако пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский примет участие в саммите G20. По всей вероятности, глава государства присоединится онлайн.

Между тем, Видодо заявил, что Путин примет участие в саммите лидеров "если у него будет такая возможность". Но если у диктатора это не удастся, то президент Индонезии будет просить его присоединиться виртуально.

Агентство рассказывало все подробности возможной встречи лидеров стран на полях G20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20