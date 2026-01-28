У Путіна бачать "прогрес" у тристоронніх переговорах щодо України

В Кремлі "позитивно оцінюють" початок прямих переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Робота експертних груп в межах переговорів триватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ, які цитують речника Кремля Дмитра Пєскова.
Пєсков зокрема заявив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі - це "складні переговори", які розпочалися на експертному рівні. Це в Кремлі вважають доброю новиною.
"Робота ведеться. Добре, що вона розпочалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які розпочалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження. Робота продовжуватиметься", - зазначив він.
Загалом Пєсков назвав обговорення "прогресом", але відразу додав, що все, мовляв, залежатиме від "конструктивізму" переговорників, вочевидь маючи на увазі США та Україну.
"Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу", - додав спікер російського диктатора.
Нагадаємо, що на вихідних в Абу-Дабі пройшли перші тристоронні переговори - України, Росії та США. Загалом переговори отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Україна також охарактеризувала тристоронні переговори дуже добре. Наступна зустріч відбудеться 1 лютого.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічей в Абу-Дабі сторони опрацювали всі пункти 20-пунктного мирного плану, а кількість спірних питань у процесі переговорів суттєво скоротилася.
Зі свого боку зазначимо, що джерело РБК-Україна повідомляло, що зустріч 23-24 січня носила ознайомчий характер. Фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої. Ще існує низка чутливих питань, з приводу яких будуть вестися обговорення, серед них - території, гарантії безпеки та ЗАЕС.