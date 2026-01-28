У Путина видят "прогресс" в трехсторонних переговорах по Украине

Песков в частности заявил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби - это "сложные переговоры", которые начались на экспертном уровне. Это в Кремле считают хорошей новостью.

"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", - отметил он.

В целом Песков назвал обсуждение "прогрессом", но сразу добавил, что все, мол, будет зависеть от "конструктивизма" переговорщиков, очевидно имея в виду США и Украину.

"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - добавил спикер российского диктатора.