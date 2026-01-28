У Путина видят "прогресс" в трехсторонних переговорах по Украине

В Кремле "положительно оценивают" начало прямых переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Работа экспертных групп в рамках переговоров будет продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, которые цитируют спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Песков в частности заявил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби - это "сложные переговоры", которые начались на экспертном уровне. Это в Кремле считают хорошей новостью.
"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", - отметил он.
В целом Песков назвал обсуждение "прогрессом", но сразу добавил, что все, мол, будет зависеть от "конструктивизма" переговорщиков, очевидно имея в виду США и Украину.
"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - добавил спикер российского диктатора.
Напомним, что на выходных в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры - Украины, России и США. В целом переговоры получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также охарактеризовала трехсторонние переговоры очень хорошо. Следующая встреча состоится 1 февраля.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время встреч в Абу-Даби стороны проработали все пункты 20-пунктного мирного плана, а количество спорных вопросов в процессе переговоров существенно сократилось.
Со своей стороны отметим, что источник РБК-Украина сообщал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер. Фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга. Еще существует ряд чувствительных вопросов, по поводу которых будут вестись обсуждения, среди них - территории, гарантии безопасности и ЗАЭС.