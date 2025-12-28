UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Путіна анонсували ще одну розмову з Трампом

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що у Володимира Путіна відбудеться ще одна розмова з президентом США. Це станеться після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Ушакова, ініціатором телефонної розмови сьогодні виступив Трамп, який хотів обговорити з диктатором низку питань перед зустріччю із Зеленським.

Він зазначив, що лідери США і РФ дотримуються думки, що запропонований Україною і Європою варіант тимчасового припинення вогню під приводом референдуму призведе до затягування конфлікту.

Помічник Путіна також зазначив, що під час телефонної розмови з диктатором Трамп визнав, що війна в Україні виявилася для нього найскладнішою.

Крім того, додав Ушаков, Трамп заявив про "вражаючі перспективи" економічного співробітництва США і РФ в разі завершення війни в Україні.

За словами помічника Путіна, для остаточного припинення бойових дій "від Києва потрібне політичне рішення, яке стосується Донбасу".

Варто зазначити, що сьогодні, 28 грудня, Дональд Трамп заявив, що мав "продуктивну розмову" з російським диктатором перед сьогоднішньою зустріччю із Зеленським.

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 26 грудня Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Він також зазначив, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Під час зустрічі з Трампом український президент планує обов’язково порушити тему територій. За повідомленнями, будуть обговорюватися Донбас і Запорізька атомна електростанція.

Наразі відомо, що Зеленський вже у Флориді. Після його зустрічі з Трампом заплановані спільні заяви президентів та телефонна розмова з лідерами Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампВійна в Україні