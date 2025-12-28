RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Путина анонсировали еще один разговор с Трампом

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина состоится еще один разговор с президентом США. Это произойдет после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Ушакова, инициатором телефонного разговора сегодня выступил Трамп, который хотел обсудить с диктатором ряд вопросов перед встречей с Зеленским.

Он отметил, что лидеры США и РФ придерживаются мнения, что предложенный Украиной и Европой вариант временного прекращения огня под предлогом референдума приведет к затягиванию конфликта.

Помощник Путина также отметил, что во время телефонного разговора с диктатором Трамп признал, что война в Украине оказалась для него самой сложной.

Кроме того, добавил Ушаков, Трамп заявил о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества США и РФ в случае завершения войны в Украине.

По словам помощника Путина, для окончательного прекращения боевых действий "от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса".

Стоит отметить, что сегодня, 28 декабря, Дональд Трамп заявил, что имел "продуктивный разговор" с российским диктатором перед сегодняшней встречей с Зеленским.

 

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 26 декабря Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Он также отметил, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Сейчас известно, что Зеленский уже во Флориде. После его встречи с Трампом запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине