У Путіна анонсували ще одну розмову з Трампом

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що у Володимира Путіна відбудеться ще одна розмова з президентом США. Це станеться після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Ушакова, ініціатором телефонної розмови сьогодні виступив Трамп, який хотів обговорити з диктатором низку питань перед зустріччю із Зеленським.

Він зазначив, що лідери США і РФ дотримуються думки, що запропонований Україною і Європою варіант тимчасового припинення вогню під приводом референдуму призведе до затягування конфлікту.

Помічник Путіна також зазначив, що під час телефонної розмови з диктатором Трамп визнав, що війна в Україні виявилася для нього найскладнішою.

Крім того, додав Ушаков, Трамп заявив про "вражаючі перспективи" економічного співробітництва США і РФ в разі завершення війни в Україні.

За словами помічника Путіна, для остаточного припинення бойових дій "від Києва потрібне політичне рішення, яке стосується Донбасу".

Варто зазначити, що сьогодні, 28 грудня, Дональд Трамп заявив, що мав "продуктивну розмову" з російським диктатором перед сьогоднішньою зустріччю із Зеленським.