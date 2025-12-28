У Путіна анонсували ще одну розмову з Трампом
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що у Володимира Путіна відбудеться ще одна розмова з президентом США. Це станеться після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За словами Ушакова, ініціатором телефонної розмови сьогодні виступив Трамп, який хотів обговорити з диктатором низку питань перед зустріччю із Зеленським.
Він зазначив, що лідери США і РФ дотримуються думки, що запропонований Україною і Європою варіант тимчасового припинення вогню під приводом референдуму призведе до затягування конфлікту.
Помічник Путіна також зазначив, що під час телефонної розмови з диктатором Трамп визнав, що війна в Україні виявилася для нього найскладнішою.
Крім того, додав Ушаков, Трамп заявив про "вражаючі перспективи" економічного співробітництва США і РФ в разі завершення війни в Україні.
За словами помічника Путіна, для остаточного припинення бойових дій "від Києва потрібне політичне рішення, яке стосується Донбасу".
Варто зазначити, що сьогодні, 28 грудня, Дональд Трамп заявив, що мав "продуктивну розмову" з російським диктатором перед сьогоднішньою зустріччю із Зеленським.
Зустріч Трампа та Зеленського
Нагадаємо, 26 грудня Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Він також зазначив, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.
Під час зустрічі з Трампом український президент планує обов’язково порушити тему територій. За повідомленнями, будуть обговорюватися Донбас і Запорізька атомна електростанція.
Наразі відомо, що Зеленський вже у Флориді. Після його зустрічі з Трампом заплановані спільні заяви президентів та телефонна розмова з лідерами Європи.