У Путина анонсировали еще один разговор с Трампом

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина состоится еще один разговор с президентом США. Это произойдет после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Ушакова, инициатором телефонного разговора сегодня выступил Трамп, который хотел обсудить с диктатором ряд вопросов перед встречей с Зеленским.

Он отметил, что лидеры США и РФ придерживаются мнения, что предложенный Украиной и Европой вариант временного прекращения огня под предлогом референдума приведет к затягиванию конфликта.

Помощник Путина также отметил, что во время телефонного разговора с диктатором Трамп признал, что война в Украине оказалась для него самой сложной.

Кроме того, добавил Ушаков, Трамп заявил о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества США и РФ в случае завершения войны в Украине.

По словам помощника Путина, для окончательного прекращения боевых действий "от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса".

Стоит отметить, что сегодня, 28 декабря, Дональд Трамп заявил, что имел "продуктивный разговор" с российским диктатором перед сегодняшней встречей с Зеленским.