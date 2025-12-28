ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина анонсировали еще один разговор с Трампом

Россия, Воскресенье 28 декабря 2025 20:27
UA EN RU
У Путина анонсировали еще один разговор с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина состоится еще один разговор с президентом США. Это произойдет после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Ушакова, инициатором телефонного разговора сегодня выступил Трамп, который хотел обсудить с диктатором ряд вопросов перед встречей с Зеленским.

Он отметил, что лидеры США и РФ придерживаются мнения, что предложенный Украиной и Европой вариант временного прекращения огня под предлогом референдума приведет к затягиванию конфликта.

Помощник Путина также отметил, что во время телефонного разговора с диктатором Трамп признал, что война в Украине оказалась для него самой сложной.

Кроме того, добавил Ушаков, Трамп заявил о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества США и РФ в случае завершения войны в Украине.

По словам помощника Путина, для окончательного прекращения боевых действий "от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса".

Стоит отметить, что сегодня, 28 декабря, Дональд Трамп заявил, что имел "продуктивный разговор" с российским диктатором перед сегодняшней встречей с Зеленским.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 26 декабря Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Он также отметил, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Сейчас известно, что Зеленский уже во Флориде. После его встречи с Трампом запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну