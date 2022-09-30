Путин обвинил "англосаксов" во взрывах на "Северных потоках"

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления в Кремле.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры", - заявил Путин, имея в виду ситуацию с утечкой газа на ветках "Северных потоков".

Стоит отметить, что российская пропаганда "англосаксами" называет все народы Запада, которые якобы "тысячелетиями пытаются уничтожить Россию". При этом, вероятно, говоря о виновниках диверсий на газопроводах российский диктатор имел в виду США.

Взрывы на ветках "Северных потоков"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".