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Путин обвинил "англосаксов" во взрывах на "Северных потоках"

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Москва, Пятница 30 сентября 2022 16:01
Путин обвинил "англосаксов" во взрывах на "Северных потоках" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский президент Владимир Путин обвинил "англосаксов" во взрывах на ветках газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления в Кремле.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры", - заявил Путин, имея в виду ситуацию с утечкой газа на ветках "Северных потоков".

Стоит отметить, что российская пропаганда "англосаксами" называет все народы Запада, которые якобы "тысячелетиями пытаются уничтожить Россию". При этом, вероятно, говоря о виновниках диверсий на газопроводах российский диктатор имел в виду США.

Взрывы на ветках "Северных потоков"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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Взрыв Северный поток
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