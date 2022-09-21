Путін зробив заяву про "спецоперацію" в Україні: подробиці

Мобілізація в РФ

Російський президент оголосив часткову мобілізацію в Росії. Вона розпочнеться вже з сьогоднішнього дня.

"Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - розповів Путін.

До речі, указ про часткову мобілізацію вже опубліковано на сайті Кремля.

Ядерна загроза

Путін у ході звернення знову погрожував країнам Заходу ядерною зброєю, додавши, що "це не блеф".

За його словами, країни Заходу нібито підштовхують Україну до перенесення військових дій на територію Росії.

"При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф", - сказав він.

"Референдуми" на захоплених територіях України

Путін заявив, що Росія підтримає "рішення громадян" на псевдореферендумах у захоплених регіонах України.

"Росія не може віддати близьких їй людей на розтерзання ката і не відгукнутися на їх прагнення визначати свою долю. Росія підтримає рішення, яке ухвалять жителі Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", - заявив російський диктатор.

Що відомо про "референдуми"

Сьогодні ватажки терористів "ДНР" та "ЛНР", а також колаборанти з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення так званих "референдумів" про приєднання територій до РФ.

Російські маріонетки хочуть провести "референдуми" з 23 по 27 вересня, хоча раніше в заявах окупантів фігурувала дата - 4 листопада.

Навіщо окупантам "референдуми"

За даними російського ЗМІ "Медуза", керівництво РФ хоче якнайшвидше провести так звані "референдуми" та приєднати захоплені території, щоб оголосити часткову мобілізацію та запровадити воєнний стан.

Джерела "Медузи" пояснили, що "референдуми" потрібні Росії для того, щоб зупинити просування ЗСУ. В РФ вважають, що українські війська нібито "не ризикнуть наступати на територію Росії".

Як відреагували в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав маніпуляцією наміри окупантів провести "референдуми" на захоплених територіях. Він зазначив, що до таких методів росіяни вирішили вдатися через страх поразки.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що жодні "референдуми" на окупованих територіях та "мобілізація" нічого не змінять - Росія залишиться агресором, а Україна і надалі матиме повне право звільняти свої території.