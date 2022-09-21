Путин сделал заявление о "спецоперации" в Украине: подробности

Мобилизация в РФ

Российский президент объявил частичную мобилизацию в России. Она начнется уже с сегодняшнего дня.

"Призову на военную службу подпадают только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - рассказал Путин.

К слову, указ о частичной мобилизации уже опубликован на сайте Кремля.

Ядерная угроза

Путин в ходе обращения снова пригрозил странам Запада ядерным оружием, добавив, что "это не блеф".

По его словам, страны Запада якобы подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал он.

"Референдумы" на захваченных территориях Украины

Путин заявил, что Россия поддержит "решение граждан" на псевдореферендумах в захваченных регионах Украины.

"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил российский диктатор.

Что известно о "референдумах"

Сегодня главари террористов "ДНР" и "ЛНР", а также коллаборанты с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении так называемых "референдумов" о присоединении территорий к РФ.

Российские марионетки хотят провести "референдумы" с 23 по 27 сентября, хотя ранее в заявлениях оккупантов фигурировала дата - 4 ноября.

Зачем оккупантам "референдумы"

По данным российского СМИ "Медуза", руководство РФ хочет как можно быстрее провести так называемые "референдумы" и присоединить захваченные территории, чтобы объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение.

Источники "Медузы" объяснили, что "референдумы" нужны России для того, чтобы остановить продвижение ВСУ. В РФ считают, что украинские войска якобы "не рискнут наступать на территорию России".

Как отреагировали в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал манипуляцией намерения оккупантов провести "референдумы" на захваченных территориях. Он отметил, что к таким методам россияне решили прибегнуть из-за страха поражения.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что никакие "референдумы" на оккупированных территориях и "мобилизация" ничего не изменят - Россия останется агрессором, а у Украины и дальше будет полное право освобождать свои территории.