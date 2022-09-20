ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського назвали причину масового бажання окупантів приєднатись до Росії

Новость на русском →
Україна, Вівторок 20 вересня 2022 14:21
У Зеленського назвали причину масового бажання окупантів приєднатись до Росії Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Флешмоб "референдумів", який влаштували окупанти на захоплених територіях України свідчить про страх. Саме тому подібні заяви - не більше, ніж маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми..." - так він описав намагання окупантів провести псевдо референдуми про приєднання до РФ.

За словами Єрмака, саме так виглядає жах розгрому.

"Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - запевнив він.

Як повідомлялось, "Громадська рада" Херсонської області звернулася до "голови" регіону з ініціативою негайно провести "референдум" про визнання регіону суб'єктом РФ.

Також "Громадська палата" так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" теж попросили так звану "владу" провести псевдореферендум щодо приєднання до Росії.

При цьому раніше повідомлялося, що через успішний контнаступ ЗСУ російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до Росії" так званих "ЛДНР" та окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні