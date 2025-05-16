Путін зробив помилку, відправивши дрібних посадовців на переговори з Україною, - Рютте

Російський диктатор Володимир Путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною посадовців низького рівня. Диктатором знає, що "м'яч на його полі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, якого цитує la Repubblica.

"Він (Путін, - ред.) дуже добре знає, що м'яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США", - сказав Рютте.

Генсек НАТО вважає, що Путін повинен серйозніше ставитися до питань, що стосуються врегулювання війни РФ проти України. На його думку, Європа та США повинні продовжувати тиснути на російського диктатора.

Відповідну заяву Рютте зробив перед самітом Європейського політичного співтовариства у столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.

Переговори у Стамбулі

Сьогодні, 16 травня, в Стамбулі пройдуть перші прямі переговори між Україною та Росією за останні три роки. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, російську - помічник Путіна Володимир Мединський, який брав участь у перемовинах у 2022 році.

Склад російської делегації на переговорах з Україною викликав сумніви, оскільки Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня.

Тим часом РФ наполягає на виключенні США з процесу переговорів. Джерела РБК-Україна також підтверджують, що зустріч, найімовірніше, відбудеться у двосторонньому форматі Україна - Росія без участі посередників.

Україна відреагувала на вимогу РФ, звинувативши Москву у перешкоджанні мирним зусиллям.

Нагадаємо, що сьогодні українська сторона також провела консультації з радниками з нацбезпеки США, Британії, Франції та Німеччини. Крім того, українська команда зустрілася з представниками США та Туреччини. Більше деталей про переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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