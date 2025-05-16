Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной, - Рютте

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, отправив на переговоры с Украиной чиновников низкого уровня. Диктатор знает, что "мяч на его поле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, которого цитирует la Repubblica .

"Он (Путин, - ред.) очень хорошо знает, что мяч на его поле. Он совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня. Я думаю, что это очень хорошо, что Украина села за стол переговоров. Я очень доволен ролью, которую играют США", - сказал Рютте.

Генсек НАТО считает, что Путин должен серьезнее относиться к вопросам, касающимся урегулирования войны РФ против Украины. По его мнению, Европа и США должны продолжать давить на российского диктатора.

Соответствующее заявление Рютте сделал перед саммитом Европейского политического сообщества в столице Албании, где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле пройдут первые прямые переговоры между Украиной и Россией за последние три года. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник Путина Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в 2022 году.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной вызвал сомнения, поскольку Путин направил в Стамбул чиновников низкого уровня.

Тем временем РФ настаивает на исключении США из процесса переговоров. Источники РБК-Украина также подтверждают, что встреча, скорее всего, состоится в двустороннем формате Украина - Россия без участия посредников.

Украина отреагировала на требование РФ, обвинив Москву в препятствовании мирным усилиям.

Напомним, что сегодня украинская сторона также провела консультации с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, украинская команда встретилась с представителями США и Турции. Больше деталей о переговорах - в материале РБК-Украина.

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