ua en ru
Вт, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін зробив нову заяву про переговори з Україною і згадав лист Зеленського

15:06 23.06.2026 Вт
2 хв
Що у Кремлі назвали головною перешкодою для переговорів?
aimg Олена Чупровська
Путін зробив нову заяву про переговори з Україною і згадав лист Зеленського Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Наразі немає передумов для переговорів між Росією та Україною.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що заявив Путін

Під час спілкування з випускниками військових вишів російський диктатор заявив, що лист президента України Володимира Зеленського нібито не створює умов для переговорного процесу.

"Які ж це передумови? Вони ж постійно це говорять "Хочемо особистих зустрічей", - сказав Путін.

Також він зробив низку заяв щодо війни проти України та ситуації на фронті.

Зокрема, Путін стверджує, що:

  • російські війська нібито просуваються по всій лінії фронту;
  • російська армія "практично забирає" Костянтинівку;
  • країни Заходу продовжують постачати Україні безпілотники;
  • західні держави розміщують військові виробництва та спрямовують продукцію для потреб України;
  • ЗСУ нібито завдають ударів по цивільній інфраструктурі.
Читайте також: Трамп був готовий здати Україну Путіну на Алясці, - Макрон

Що Путін сказав про Захід

Окремо російський диктатор заявив, що західні країни поки не завдають ударів по території Росії зі своєї території, оскільки, за його словами, побоюються відповіді Москви.

Також він вкотре звинуватив західні держави у підтримці України та постачанні озброєння.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кремлі раптово заговорили про відновлення переговорів з Україною. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова продовжити діалог з тої точки, де він зупинився.

Водночас Лавров зробив цинічну заяву щодо України та Білорусі - Росія погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо Зеленський не відступить від своїх вимог до Мінська.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Контактна група
Новини
ССО знищили залізничний міст у Криму
ССО знищили залізничний міст у Криму
Аналітика
Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська