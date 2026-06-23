ua en ru
Вт, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною

12:53 23.06.2026 Вт
2 хв
У Москві згадали про зустріч на Алясці і звинуватили США
aimg Олена Чупровська
У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною Фото: голова МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.

Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.

Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.

Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.

"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.

Читайте також: Трамп був готовий здати Україну Путіну на Алясці, - Макрон

"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.

Нагадаємо, після погроз масованих ударів по Україні в Москві раптово заговорили про перевагу дипломатії. Як повідомляло РБК-Україна, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ воліє досягати своїх цілей переговорами, а не силою.

Тим часом напруга між Києвом і Мінськом зростає. Кремль відреагував на ультиматум президента України Володимира Зеленського до Лукашенка - речник глави Кремля Дмитро Пєсков назвав його "підбурюванням до продовження війни".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Аляска Лавров
Новини
У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)
У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)
Аналітика
Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська