У Кремлі раптом заговорили про відновлення переговорів з Україною

У Росії заговорили про можливість відновлення переговорів з Україною.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія готова відновити переговори з Україною з тої точки, на якій вони зупинились", - сказав Лавров.

Також глава російського МЗС заявив, що переговори в Алясці могли бути задуманими, щоб "виграти час для озброєння" української армії.

Крім того, він сказав, що зараз ЄС нібито "накачує" Україну грошима і озброєннями.

Не оминув Лавров критикою і США. Він звинуватив адміністрацію Трампа в посиленні санкцій, а також в тому, що всі заяви після переговорів на Алясці були забуті.

"Крім продовження всіх байденівських санкцій, вже прийнято чималий пакет санкцій адміністрації Трампа проти Росії", - сказав він.

"США відступають від претензій на роль об'єктивного посередника в російсько-українській війні та вимагають негайного припинення вогню", - йдеться у заяві.