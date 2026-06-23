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Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнил письмо Зеленского

15:06 23.06.2026 Вт
2 мин
Что в Кремле назвали главным препятствием для переговоров?
aimg Елена Чупровская
Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнил письмо Зеленского Фото: хозяин Кремля Владимир Путин (Getty Images)
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В настоящее время нет предпосылок для переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что заявил Путин

Во время общения с выпускниками военных вузов российский диктатор заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского якобы не создает условий для переговорного процесса.

"Какие же это предпосылки? Они же постоянно говорят: "Хотим личных встреч", - сказал Путин.

Также он сделал ряд заявлений относительно войны против Украины и ситуации на фронте.

В частности, Путин утверждает, что:

  • российские войска якобы продвигаются по всей линии фронта;
  • российская армия "практически захватывает" Константиновку;
  • западные страны продолжают поставлять Украине беспилотники;
  • западные государства размещают военные производства и направляют продукцию для нужд Украины;
  • ВСУ якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.
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Что Путин сказал о Западе

Отдельно российский диктатор заявил, что западные страны пока не наносят удары по территории России со своей территории, поскольку, по его словам, опасаются ответа Москвы.

Также он в очередной раз обвинил западные государства в поддержке Украины и поставках вооружения.

Как сообщало РБК-Украина, в Кремле неожиданно заговорили о возобновлении переговоров с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова продолжить диалог с того места, где он прервался.

В то же время Лавров сделал циничное заявление в отношении Украины и Беларуси - Россия угрожает Киеву "всем комплексом мер", если Зеленский не отступит от своих требований к Минску.

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