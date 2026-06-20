Трамп був готовий здати Україну Путіна на Алясці, - Макрон

Дональд Трамп і Володимир Путін планували масштабний розподіл територій України. Це сталось під час зустрічі двох лідерів в Анкориджі.

У серпні 2025 року на військовій базі в Анкориджі ледь не підписали фатальний документ. Угода передбачала передачу Росії українських територій й Кремль мав отримати навіть ті землі, які на той момент не контролював, розповів Макрон.

"Що Трамп бачив, коли приїхав на саміт в Анкориджі? Він думав, що Україна програє, тому він хотів укласти швидкий мир. Пам’ятаєте січень-лютий 2025-го? Відтоді, здається, минула вічність. Він гадав, що Україна програє; все пішло погано в Овальному кабінеті із президентом Зеленським. Потім, менш як рік тому, відбулася зустріч президента Трампа та президента Путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі, в якій ішлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена", - заявив Емануель Макрон.

За словами французького президента, ситуацію врятувало рішуче втручання Європи. В середині серпня 2025 року спеціальна делегація терміново вилетіла до США. Європейські лідери поставили ультиматум. Вони назвали таку угоду неможливою.

Дипломати пояснили Білому дому реальний стан справ. Україна продовжувала боротьбу всупереч усім прогнозам скептиків.

Президент Франції наголосив:

"Ми намагалися, і відтоді стільки всього було пройдено. Цей шлях - насамперед і здебільшого перемога українців в їхніх можливостях та надійності. Президент Трамп побачив, що все, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою".

Як змінилась думка Трампа щодо України

Сьогодні позиція американського лідера докорінно інше, заявив лідер Франції. Стійкість ЗСУ та українського суспільства змусила Трампа переглянути свої погляди. Замість планів про капітуляцію з'явилася повага, впевнений Макрон.

Трамп визнав помилковість попередніх звітів. Українці довели свою надійність ділом і це змінило геополітичний розклад. За словами Макрона, зараз Трамп ставиться до України з глибокою повагою: "Зараз він бачить мужніх інноваційних людей, яких він поважає".