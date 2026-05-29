ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин солгал об "Орешнике": анализ обломков раскрыл настоящий возраст "новинки" РФ

22:27 29.05.2026 Пт
3 мин
Украинские эксперты разрушили миф российской пропаганды
aimg Сергей Козачук
Путин солгал об "Орешнике": анализ обломков раскрыл настоящий возраст "новинки" РФ Фото: российский мобильный межконтинентальный межконтинентальный баллистический ракетный комплекс (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российская ракета "Орешник", которую Кремль представил как революционное и новейшее оружие, на самом деле была собрана еще в 2017 году и базируется на старых технологиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев

Что показало исследование обломков

Как пишет издание, украинские специалисты тщательно изучили фрагменты баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", которую оккупанты запустили по Украине в январе.

Результаты анализа опровергли российские пропагандистские заявления об "уникальности" и "новизне" этого вооружения.

Эксперты выяснили, что ракета была собрана в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или еще раньше. Кроме того, борткомпьютер содержит элементы производства исключительно Российской Федерации и Беларуси.

"Мы были довольно удивлены, потому что говорят, что это совсем новая ракета, но если посмотреть на год сборки, то там указано 2017", - отметил украинский эксперт.

Военное руководство Украины оценивает "Орешник" не как новую разработку, а как модернизированную версию советской/российской ракеты РС-26 "Рубеж", первые успешные испытания которой состоялись еще в 2012 году.

Замена компонентов на китайские

Советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что уцелевшую электронику удалось изъять из ракеты, которая в январе атаковала Львов. Сейчас продолжается изучение остатков ракет после следующих ударов.

По словам Власюка, следователи фиксируют тенденцию, когда Россия из-за действия западных санкций вынуждена заменять европейские и американские микросхемы на китайские аналоги.

В то же время западные чипы, попадающие в РФ через сети нелегального импорта, все еще массово находятся в оружии врага, поэтому Киев призывает партнеров усилить экспортный контроль.

Сколько ударов "Орешником" зафиксировано

Российская Федерация применяла баллистические ракеты этого типа по меньшей мере трижды за время полномасштабного вторжения. В частности, один из таких ударов пришелся по населенному пункту под Киевом во время массированной воздушной атаки 24 мая.

"Орешник" является ракетой, способной нести ядерный заряд, с заявленной дальностью более 5000 км. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно утверждал, что это оружие якобы невозможно перехватить современными системами ПВО, однако международные и украинские аналитики ставят эти заявления под сомнение.

Что еще известно об "Орешнике"

Напомним, во время комбинированной ночной атаки на Киев оккупанты выпустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник", обломки которой в большом количестве удалось собрать и передать специалистам для изучения. Несмотря на масштабные намерения врага, реальная эффективность этого удара оказалась низкой.

Впоследствии к исследованию фрагментов секретной российской разработки присоединились западные союзники, в частности обломки "Орешника" передали для изучения разведке США.

Американские конгрессмены отметили, что применение такого оружия является очередной попыткой эскалации со стороны Владимира Путина, которая, впрочем, дала ВСУ и Западу уникальную возможность детально разобраться в реальных технических характеристиках ракеты.

Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ночь на 24 мая Россия могла выпустить не одну, а две такие ракеты.

По информации OSINT-исследователей, второй российский "Орешник" вышел из строя и упал на позиции самих оккупантов в Донецкой области. Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждая четвертая ракета этого типа терпит крушение во время пуска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Ракетная атака Ракета Орешник
Новости
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем