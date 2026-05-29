Путин солгал об "Орешнике": анализ обломков раскрыл настоящий возраст "новинки" РФ

Российская ракета "Орешник", которую Кремль представил как революционное и новейшее оружие, на самом деле была собрана еще в 2017 году и базируется на старых технологиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что показало исследование обломков

Как пишет издание, украинские специалисты тщательно изучили фрагменты баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", которую оккупанты запустили по Украине в январе.

Результаты анализа опровергли российские пропагандистские заявления об "уникальности" и "новизне" этого вооружения.

Эксперты выяснили, что ракета была собрана в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или еще раньше. Кроме того, борткомпьютер содержит элементы производства исключительно Российской Федерации и Беларуси.

"Мы были довольно удивлены, потому что говорят, что это совсем новая ракета, но если посмотреть на год сборки, то там указано 2017", - отметил украинский эксперт.

Военное руководство Украины оценивает "Орешник" не как новую разработку, а как модернизированную версию советской/российской ракеты РС-26 "Рубеж", первые успешные испытания которой состоялись еще в 2012 году.

Замена компонентов на китайские

Советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что уцелевшую электронику удалось изъять из ракеты, которая в январе атаковала Львов. Сейчас продолжается изучение остатков ракет после следующих ударов.

По словам Власюка, следователи фиксируют тенденцию, когда Россия из-за действия западных санкций вынуждена заменять европейские и американские микросхемы на китайские аналоги.

В то же время западные чипы, попадающие в РФ через сети нелегального импорта, все еще массово находятся в оружии врага, поэтому Киев призывает партнеров усилить экспортный контроль.

Сколько ударов "Орешником" зафиксировано

Российская Федерация применяла баллистические ракеты этого типа по меньшей мере трижды за время полномасштабного вторжения. В частности, один из таких ударов пришелся по населенному пункту под Киевом во время массированной воздушной атаки 24 мая.

"Орешник" является ракетой, способной нести ядерный заряд, с заявленной дальностью более 5000 км. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно утверждал, что это оружие якобы невозможно перехватить современными системами ПВО, однако международные и украинские аналитики ставят эти заявления под сомнение.