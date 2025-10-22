Путін знову лякає ядеркою: Кремль показав "стратегічне тренування" із запуском "Ярсу"

Вказано, що на тренуванні планувалося відпрацювати так званий порядок дій "щодо функціонування та застосування ядерної зброї".

РосЗМІ поширили відео, на якому Путін слухає доповіді перших осіб оборонного відомства і структур, пов'язаних з армією РФ.

Першим виступив глава Генштабу країни-агресорки Валерій Герасимов. На відеоконференції з диктатором він сказав таке:

"Практичні дії здійснюватимуть: рухомий ракетний комплекс "Ярс" - з державного випробувального космодрому Плесецьк; ракетний підводний човен стратегічного призначення північного флоту "Брянськ" - з акваторії Баренцевого моря", - доповів Герасимов Путіну.

Як пройшло ядерне тренування Путіна

Заявлено, що під час тренування були виконані пуски міжконтинентальних і крилатих ракет по полігонах, а саме:

з космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці запустили ракету "Ярс".

з акваторії Баренцевого моря атомний підводний крейсер "Брянськ" здійснив пуск ракети "Синєва".

Відомо, що до навчань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Ці літаки ворог застосовує під час масованих ракетних атак по Україні.

У Кремлі заявили за підсумками тренування, що буцімто "всі поставлені завдання було виконано". Останнє аналогічне тренування проходило рік тому.