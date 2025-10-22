Путин снова пугает ядеркой: Кремль показал "стратегическую тренировку" с запуском "Ярса"

Указано, что на тренировке планировалось отработать так называемый порядок действий "по функционированию и применению ядерного оружия".

РосСМИ распространили видео, на котором Путин слушает доклады первых лиц оборонного ведомства и структур, связанных с армией РФ.

Первым выступил глава Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов. На видеоконференции с диктатором он произнес следующее:

"Практические действия будут осуществлять: подвижный ракетный комплекс "Ярс" - с государственного испытательного космодрома Плесецк; ракетная подводная лодка стратегического назначения северного флота "Брянск" - с акватории Баренцева моря", - доложил Герасимов Путину.

Как прошла ядерная тренировка Путина

Заявлено, что в ходе тренировки были выполнены пуски межконтинентальных и крылатых ракет по полигонам.

с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке запустили ракету "Ярс".

из акватории Баренцева моря атомный подводный крейсер "Брянск" произвел пуск ракеты "Синева".

Известно, что к учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Эти самолеты враг применяет при массированных ракетных атаках по Украине.

В Кремле заявили по итогам тренировки, что якобы "все поставленные задачи были выполнены". Последняя аналогичная тренировка проходила год назад.