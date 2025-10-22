Путин снова пугает ядеркой: Кремль показал "стратегическую тренировку" с запуском "Ярса"

Глава Кремля Владимир Путин провел "тренировку стратегических ядерных сил" РФ, в ходе которой пускали ракеты на полигонах, привлекали авиацию и подводные лодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кремля.
Указано, что на тренировке планировалось отработать так называемый порядок действий "по функционированию и применению ядерного оружия".
РосСМИ распространили видео, на котором Путин слушает доклады первых лиц оборонного ведомства и структур, связанных с армией РФ.
Первым выступил глава Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов. На видеоконференции с диктатором он произнес следующее:
"Практические действия будут осуществлять: подвижный ракетный комплекс "Ярс" - с государственного испытательного космодрома Плесецк; ракетная подводная лодка стратегического назначения северного флота "Брянск" - с акватории Баренцева моря", - доложил Герасимов Путину.
Заявлено, что в ходе тренировки были выполнены пуски межконтинентальных и крылатых ракет по полигонам.
Известно, что к учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Эти самолеты враг применяет при массированных ракетных атаках по Украине.
В Кремле заявили по итогам тренировки, что якобы "все поставленные задачи были выполнены". Последняя аналогичная тренировка проходила год назад.
Напомним, ракетный комплекс "Ярс", по заявлениям российских пропагандистов, является яякобы "одним из самых опасных компонентов "ядерной триады" России".
Дальность поражения "Ярса", как утверждает страна-агрессор, составляет до 12 тысяч километров. Этот ракетный комплекс может нести от 3 до 6 ядерных боеголовок.
Однако, как правило, заявленные врагом характеристики обычно несут в себе элементы российской военной пропаганды.
Раньше РБК-Украина писало, что в России в мае этого года планировали запуски "Ярса", но "что-то пошло не так".
Кремль начал военные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в марте этого года.