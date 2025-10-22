RU

Путин снова пугает ядеркой: Кремль показал "стратегическую тренировку" с запуском "Ярса"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Кремля Владимир Путин провел "тренировку стратегических ядерных сил" РФ, в ходе которой пускали ракеты на полигонах, привлекали авиацию и подводные лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кремля.

Указано, что на тренировке планировалось отработать так называемый порядок действий "по функционированию и применению ядерного оружия".

РосСМИ распространили видео, на котором Путин слушает доклады первых лиц оборонного ведомства и структур, связанных с армией РФ.

Первым выступил глава Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов. На видеоконференции с диктатором он произнес следующее:

"Практические действия будут осуществлять: подвижный ракетный комплекс "Ярс" - с государственного испытательного космодрома Плесецк; ракетная подводная лодка стратегического назначения северного флота "Брянск" - с акватории Баренцева моря", - доложил Герасимов Путину.

Как прошла ядерная тренировка Путина

Заявлено, что в ходе тренировки были выполнены пуски межконтинентальных и крылатых ракет по полигонам.

  • с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке запустили ракету "Ярс".
  • из акватории Баренцева моря атомный подводный крейсер "Брянск" произвел пуск ракеты "Синева".

Известно, что к учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Эти самолеты враг применяет при массированных ракетных атаках по Украине.

В Кремле заявили по итогам тренировки, что якобы "все поставленные задачи были выполнены". Последняя аналогичная тренировка проходила год назад. 

Что известно о ракетном комплексе "Ярс"

Напомним, ракетный комплекс "Ярс", по заявлениям российских пропагандистов, является яякобы "одним из самых опасных компонентов "ядерной триады" России".

Дальность поражения "Ярса", как утверждает страна-агрессор, составляет до 12 тысяч километров. Этот ракетный комплекс может нести от 3 до 6 ядерных боеголовок.

Однако, как правило, заявленные врагом характеристики обычно несут в себе элементы российской военной пропаганды.

Раньше РБК-Украина писало, что в России в мае этого года планировали запуски "Ярса", но "что-то пошло не так".

Кремль начал военные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в марте этого года.

