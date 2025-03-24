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Росія розпочала навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет

Росія, Понеділок 24 березня 2025 20:10
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Росія розпочала навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет Фото: Росія розпочала навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія розпочала військові навчання із застосуванням ракет із ядерними боєголовками. У навчаннях задіяні міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости та Міністерство оборони Росії.

У Міноборони РФ повідомили, що у Ракетних військах стратегічного призначення розпочалися навчання із застосуванням ракет із ядерними боєголовками. У навчаннях задіяні міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс".

За даними відомства, полки МБР у Свердловській області та Алтайському краї "будуть розгорнуті на польових позиціях".

Варто зазначити, що це не перші військові навчання у Росії такого роду.

Зокрема, у лютому повідомлялося, що РФ проводить навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі.

"Ярс" (РС-24) - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) твердопаливного типу. Прийнятий на озброєння 2010 року. Дальність польоту: до 12 000 км. Боєголовка: головна частина, що розділяється, з кількома ядерними боєзарядами.

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