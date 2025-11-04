Путін знову хвалиться "новітніми" ракетами: згадав про "Орєшнік" і не тільки

Як передає РБК-Україна , про це глава Кремля заявив на церемонії нагородження розробників крилатої ракети "Буревісник" і підводного дрона "Посейдон".

За словами диктатора, Росія нібито виконує всі плани зі "створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу".

Диктатор згадав, що Росія "створила і поставила на бойове чергування новітній ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард".

"Ми створили і поставили на чергування, приступили до серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", - сказав він.

При цьому, за його словами, міжконтинентальні балістичні ракети і ракети для підводних човнів "були оснащені сучасними комплексами засобів подолання протиракетної оборони".

Також Путін похвалився, що наступного року Росія поставить на бойове чергування систему з важкою міжконтинентальною ракетою "Сармат".

"Нарешті, в Росії з'являються і крилаті ракети необмеженої дальності "Буревісник", і безпілотний підводний апарат "Посейдон" з ядерними енергетичними установками. Усі наші плани виконуються", - додав диктатор.