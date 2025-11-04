ua en ru
Путін знову хвалиться "новітніми" ракетами: згадав про "Орєшнік" і не тільки

Москва, Вівторок 04 листопада 2025 21:50
UA EN RU
Путін знову хвалиться "новітніми" ракетами: згадав про "Орєшнік" і не тільки Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін укотре розповів про "новітнє" озброєння РФ, зокрема ракети середньої дальності "Орєшнік".

Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив на церемонії нагородження розробників крилатої ракети "Буревісник" і підводного дрона "Посейдон".

За словами диктатора, Росія нібито виконує всі плани зі "створення перспективних систем озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу".

Диктатор згадав, що Росія "створила і поставила на бойове чергування новітній ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард".

"Ми створили і поставили на чергування, приступили до серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", - сказав він.

При цьому, за його словами, міжконтинентальні балістичні ракети і ракети для підводних човнів "були оснащені сучасними комплексами засобів подолання протиракетної оборони".

Також Путін похвалився, що наступного року Росія поставить на бойове чергування систему з важкою міжконтинентальною ракетою "Сармат".

"Нарешті, в Росії з'являються і крилаті ракети необмеженої дальності "Буревісник", і безпілотний підводний апарат "Посейдон" з ядерними енергетичними установками. Усі наші плани виконуються", - додав диктатор.

Що говорив Путін раніше

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін за останні кілька тижнів уже неодноразово згадував про "новітню" російську зброю. Зокрема, спочатку він заговорив про крилату ракету "Буревісник", аналогів якої "у світі немає".

Така ракета нібито обладнана ядерною енергетичною установкою і може долати "наддалекі відстані".

Уже через кілька днів глава Кремля сказав про те, що Росія провела "успішні" випробування підводного дрона "Посейдон", який також нібито обладнаний ядерною енергетичною установкою.

Що стосується "Орєшніка", то примітно, що глава Кремля заявляє про серійне виробництво ракети з 2024 року.

