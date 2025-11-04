Путин снова хвастается "новейшими" ракетами: вспомнил об "Орешнике" и не только

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в том числе ракетах средней дальности "Орешник".

Как передает РБК-Украина , об этом глава Кремля заявил на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и подводного дрона "Посейдон".

По словам диктатора, Россия якобы выполняет все планы по "созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса".

Диктатор упомянул, что Россия "создала и поставила на боевое дежурство новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал он.

При этом, по его словам, межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты для подлодок "были оснащены современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны".

Также Путин похвастался, что в следующем году Россия поставит на боевое дежурство систему с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат".

"Наконец, в России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник", и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергетическими установками. Все наши планы выполняются", - добавил диктатор.