Путин снова хвастается "новейшими" ракетами: вспомнил об "Орешнике" и не только
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в том числе ракетах средней дальности "Орешник".
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и подводного дрона "Посейдон".
По словам диктатора, Россия якобы выполняет все планы по "созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса".
Диктатор упомянул, что Россия "создала и поставила на боевое дежурство новейший ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".
"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал он.
При этом, по его словам, межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты для подлодок "были оснащены современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны".
Также Путин похвастался, что в следующем году Россия поставит на боевое дежурство систему с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат".
"Наконец, в России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник", и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергетическими установками. Все наши планы выполняются", - добавил диктатор.
Что говорил Путин раньше
Напомним, российский диктатор Владимир Путин за последние несколько недель уже не один раз упоминал о "новейшем" российском оружии. В частности, сначала он заговорил о крылатой ракете "Буревестник", аналогов которой "в мире нет".
Такая ракета якобы оборудована ядерной энергетической установкой и может преодолевать "сверхдальние расстояния".
Уже через несколько дней глава Кремля сказал о том, что Россия провела "успешные" испытания подводного дрона "Посейдон", который также якобы оборудован ядерной энергетической установкой.
Что касается "Орешника", то примечательно, что глава Кремля заявляет о серийном производстве ракеты с 2024 года.