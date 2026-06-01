ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін не зміг вигадати нове виправдання для майбутнього удару по Україні

21:49 01.06.2026 Пн
2 хв
Глава Кремля продовжує розганяти фейк про "військовий злочин" України
aimg Іван Носальський
Путін не зміг вигадати нове виправдання для майбутнього удару по Україні Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін знову погрожує Україні покаранням за нібито удар по коледжу в Старобільську.

Як передає РБК-Україна, слова голови Кремля наводить ТАСС.

Читайте також: РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

Диктатор, говорячи про удар по Старобільську, звинуватив Україну у "свідомому злочині проти підлітків". За його словами, це нібито нова сторінка в низці злочинів, а влада України "вирішила надати нової якості конфлікту".

Звертаючись до своїх чиновників, голова Кремля наказав доповісти, як триває робота з "виявлення злочинців".

"Усі вони мають отримати заслужене покарання і воно буде невідворотним", - сказав диктатор.

Легенда про удар по коледжу

Нагадаємо, 22 травня російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області.

Голова Кремля стверджував, що внаслідок атаки нібито загинуло багато студентів, ще десятки "дістали поранення".

Під цим приводом він наказав "зробити висновки" і організувати удар по Україні.

Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що в ніч на 22 травня в Старобільську було уражено один зі штабів російського підрозділу "Рубікон". При цьому по цивільних об'єктах українські воїни ударів не завдавали і не завдають.

Уже вночі 24 травня Росія завдала по Україні масованого удару. Основною метою атаки став Київ - ворог запустив по українській столиці велику кількість балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.

Також під час атаки росіяни використали балістичну ракету середньої дальності "Ліщина". "Приліт" був у Київській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Луганськ Старобельск Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни