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Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї, горять резервуари (фото, відео)

04:36 28.06.2026 Нд
2 хв
Підприємство постачає паливо і в окупований Крим
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї, горять резервуари (фото, відео) Фото: пожежа на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (t.me/exilenova_plus)
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У ніч на 28 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-Telegram-канали.

За словами очевидців, у районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті піднявся густий стовп диму та спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.

Слов'янський НПЗ є ключовим профільним підприємством у регіоні.

Завод спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, зокрема:

  • Авіаційного гасу та вакуумного газойлю.

  • Стабільного газового бензину й мазуту.

  • Низкозастигаючої фракції.

Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї, горять резервуари (фото, відео)Фото: палаючий термінал НПЗ у Краснодарському краї (t.me/exilenova_plus)

Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі та близько 1,5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи паливом у тому числі й потреби російських окупаційних військ.

Нагадаємо, Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, що виробляють ракети, електроніку та боєприпаси.

Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює ППО Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації.

Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального та трьох автомобільних поромів,

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Краснодарский край НПЗ Війна в Україні
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