Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї, горять резервуари (фото, відео)

У ніч на 28 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-Telegram-канали.

Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти в Південному федеральному окрузі та близько 1,5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи паливом у тому числі й потреби російських окупаційних військ.

Слов'янський НПЗ є ключовим профільним підприємством у регіоні.

За словами очевидців, у районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті піднявся густий стовп диму та спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, що виробляють ракети, електроніку та боєприпаси.

Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює ППО Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації.

Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального та трьох автомобільних поромів,