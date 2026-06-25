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Четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після удару України, - Reuters

23:05 25.06.2026 Чт
2 хв
Як зупинка одного заводу одразу б'є по біржі?
aimg Валерія Абабіна
Четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після удару України, - Reuters Фото: НПЗ НОРСІ зупинив роботу (ГУ МСЧ Росії)
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Нафтопереробний завод НОРСІ у Нижегородській області Росії четвертий за величиною в країні, зупинив роботу після атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними двох джерел у галузі, внаслідок удару пошкоджено установку первинної переробки CDU-5.

Її потужність 12 000 тонн на день, що становить приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу.

Джерела додали, що НПЗ може використати інші агрегати, щоб найближчим часом відновити роботу. "Лукойл", якому належить завод, на запит про коментар не відповів.

Біржа й офіційна реакція

Міжнародна товарна біржа Санкт-Петербурзького регіону (SPIMEX) із середи призупинила продаж дизельного палива та бензину від НОРСІ.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін у середу повідомив у Telegram, що промисловий об'єкт пошкоджено уламками безпілотника, двоє людей загинули. Назву об'єкта він не уточнив.

Що відомо про завод

НОРСІ розташований поблизу Кстово в Нижегородській області, приблизно за 450 кілометрів на схід від Москви.

Підприємство може переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Річний випуск заводу - близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 000 тонн бітуму.

Україна заявляла, що далекобійні удари дронами по російських енергетичних об'єктах мають послабити ключове джерело фінансування війни та "наблизити конфлікт до дому росіян".

Путін стверджує, що такі атаки на цивільну інфраструктуру спрямовані на розкол серед населення.

Нагадаємо, через систематичні удари ЗСУ по російських НПЗ ціни на бензин у Росії за тиждень зросли рекордно за 20 років.

Москва вже просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину, аби зменшити внутрішній дефіцит.

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