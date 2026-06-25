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Сили оборони вдарили по нафтобазі на Кубані та НПЗ за 1500 км від України

12:33 25.06.2026 Чт
2 хв
Президент розкрив деталі нічних ударів за 1500 км від фронту
aimg Олена Чупровська
Сили оборони вдарили по нафтобазі на Кубані та НПЗ за 1500 км від України Фото: які наслідки ударів України по стратегічних об'єктах у Росії ( t.me GUmchs62)
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Сили оборони вночі вдарили по нафтобазі на Кубані, а вранці - по двох заводах в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Удар по Краснодарському краю

Вночі підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до об'єкта - близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Вранці того ж дня СБУ влучила по двох нафтопереробних заводах в Уфі - "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це вже 1500 кілометрів від фронту.

"Наші далекобійні операції - це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна виконує "план далекобійних санкцій", і подякував воїнам, які "забезпечують влучність".

"Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати", - наголосив він.

Оновлено.

В СБУ розповіли про результати ураження об'єктів.

"Українські безпілотники завдали ударів по виробничих потужностях НПЗ "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу рф. Після вибухів на цих об’єктах виникли пожежі", - сказали в СБУ.

Відомо вже про перші результати - медіаматеріали підтверджують щонайменше два осередки пожежі.

"Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти", - додають в СБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, українські дрони атакували Краснодарський край - там спалахнула пожежа. Нафтобаза "Полтавська" є стратегічною для регіону.

Тим часом, гучні вибухи пролунали в Криму після нальоту. Під обстрілом опинились Таврійська та Балаклавська ТЕЦ. Повідомлялось про блекаути після вибухів.

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