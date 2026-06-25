Сили оборони вдарили по нафтобазі на Кубані та НПЗ за 1500 км від України
Сили оборони вночі вдарили по нафтобазі на Кубані, а вранці - по двох заводах в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
Удар по Краснодарському краю
Вночі підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до об'єкта - близько 300 кілометрів від лінії фронту.
Вранці того ж дня СБУ влучила по двох нафтопереробних заводах в Уфі - "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це вже 1500 кілометрів від фронту.
"Наші далекобійні операції - це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах", - заявив президент.
Зеленський додав, що Україна виконує "план далекобійних санкцій", і подякував воїнам, які "забезпечують влучність".
"Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати", - наголосив він.
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В СБУ розповіли про результати ураження об'єктів.
"Українські безпілотники завдали ударів по виробничих потужностях НПЗ "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу рф. Після вибухів на цих об’єктах виникли пожежі", - сказали в СБУ.
Відомо вже про перші результати - медіаматеріали підтверджують щонайменше два осередки пожежі.
"Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти", - додають в СБУ.
Як повідомляло РБК-Україна, українські дрони атакували Краснодарський край - там спалахнула пожежа. Нафтобаза "Полтавська" є стратегічною для регіону.
Тим часом, гучні вибухи пролунали в Криму після нальоту. Під обстрілом опинились Таврійська та Балаклавська ТЕЦ. Повідомлялось про блекаути після вибухів.