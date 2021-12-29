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Путин заявил о планах провести военные учения в Беларуси в начале следующего года

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Москва, Среда 29 декабря 2021 16:00
Путин заявил о планах провести военные учения в Беларуси в начале следующего года Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах провести в начале следующего года российско-белорусские военные учения на территории Беларуси. Они могут пройти в феврале-марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

"Как вы (Александр Лукашенко - ред.) и предлагали, проведем (военные учения - ред.) в начале года. В феврале или марте. Не знаю, когда они там решат", - сказал Путин.

Отметим, Лукашенко в ходе встречи с российским лидером сам попросил проводить больше военных учений на территории Беларуси. По его мнению, это пойдет на пользу отношениям обеих стран.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о планах провести в ближайшие два месяца белорусские и российские военные учения на границе Беларуси с Украиной.

Как сообщало РБК-Украина, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

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