Путин готов к вторжению в Украину, но не известно, принял ли он уже решение, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину. Однако неизвестно, принял ли он уже решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Энтони Блинкена.
Госсекретарь отметил попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию. По его словам, Москва уже использовала аналогичный сценарий в 2014 году, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе.
"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении (в Украину - ред.). Но мы действительно знаем, что он способен начать кампанию в кратчайшие сроки, если так решит", - добавил Блинкен.
Он уточнил, что несмотря на неуверенность в намерениях Путина в отношении Украины и отсутствии даты возможного вторжения, США и союзники должны быть готовы к любому варианту развития событий. Кроме того, подчеркнул Блинкен, необходимо сделать все, чтобы Россия изменила свой курс.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности стран-участниц Альянса ввести против России санкции, в том числе в случае агрессии против Украины.
Отметим, по данным украинской разведки Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января - начале февраля.