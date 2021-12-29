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Путін заявив про плани провести військові навчання в Білорусі на початку наступного року

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Москва, Середа 29 грудня 2021 16:00
Путін заявив про плани провести військові навчання в Білорусі на початку наступного року Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін заявив про плани провести на початку наступного року російсько-білоруські військові навчання на території Білорусі. Вони можуть пройти в лютому-березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пул першого".

"Як ви (Олександр Лукашенко - ред.) і пропонували, проведемо (військові навчання - ред.) на початку року. В лютому або березні. Не знаю, коли вони там вирішать", - сказав Путін.

Зазначимо, Лукашенко під час зустрічі з російським лідером сам попросив проводити більше військових навчань на території Білорусі. На його думку, це піде на користь відносинам обох країн.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про плани провести в найближчі два місяці білоруські та російські військові навчання на кордоні Білорусі з Україною.

Як повідомляло РБК-Україна, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але ще не прийняв рішення.

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