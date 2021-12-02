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Россия и Беларусь проведут учения на границе с Украиной

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Минск, Четверг 02 декабря 2021 10:10
Россия и Беларусь проведут учения на границе с Украиной Фото: РФ и Беларуси проведут учения на границе с Украиной (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения будут в два этапа.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сказал Лукашенко.

Он заявил, первый этап точно проведут зимой.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Отметим, из ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий.

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