Путін запускає цілорічний призов і залучає резервістів: в ISW назвали мету

Кремль посилює систему призову та залучення резервістів на тлі великих втрат у війні проти України. Ці кроки свідчать про зростаючі проблеми Росії з укомплектуванням армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Посилення мобілізації резервістів

Кремль продовжує зусилля з примусової мобілізації активних резервістів, яких, імовірно, планують у майбутньому залучати до бойових дій проти України. Такі кроки свідчать про гостру потребу Росії в живій силі на тлі непропорційно високих втрат та мінімальних територіальних здобутків.

30 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє відправляти активних резервістів до спеціальних навчальних таборів для "захисту критично важливих об’єктів" починаючи з 2026 року.

Втрати перевищують темпи набору

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія виконала план набору на 2025 рік, залучивши близько 406 тисяч осіб. Але загальні втрати російських військ за цей період перевищили 410 тисяч осіб.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у 2025 році російські сили діяли на території площею майже 4 900 квадратних кілометрів, що свідчить про щонайменше 83 втрати на кожен квадратний кілометр - показник, який демонструє критичну неефективність наступальних дій РФ.

Ризик для внутрішньої стабільності РФ

Аналітики ISW зазначають, що залучення резервістів до бойових дій є ризикованою внутрішньополітичною стратегією для Кремля. Такий крок може порушити негласний "соціальний договір" між владою і населенням, за яким більшість громадян не залучаються безпосередньо до війни.

Ймовірно, Кремль намагатиметься використовувати резервістів лише у разі критичної необхідності.

Призов стає цілорічним

29 грудня Путін також підписав указ, який переводить систему призову з традиційного весняно-осіннього формату на цілорічний адміністративний цикл. Це означає, що військкомати працюватимуть безперервно протягом року, отримавши більше гнучкості для залучення призовників.

Офіційно у 2026 році РФ планує призвати 261 тисячу осіб на строкову службу. Для порівняння, восени 2025 року було мобілізовано 135 тисяч призовників.

Кремль спрощує процедури призову

У квітні 2025 року Путін підписав закон, який значно спростив бюрократичні процедури призову для чоловіків призовного віку. Це дозволило російській владі швидше обробляти кандидатів і зменшити адміністративні бар’єри.

Аналітики вважають, що ці кроки спрямовані на довгострокове нарощування чисельності Збройних сил РФ - не лише для війни проти України, а й у перспективі можливого конфлікту з НАТО.