Путін збирає резервістів для захисту критичних об'єктів від атак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Російський уряд отримав доручення щодо визначення списку таких об'єктів, а міноборони РФ - списку військових частин для проведення спецзборів.

Зазначається, що диктатор ще у листопаді ухвалив закон, який дозволяє відправлення резервістів для захисту важливих об'єктів навіть у мирний час.

Тривалість зборів становить два місяці і, згідно з даними росЗМІ, набір резервістів вже стартував. Вони пишуть, що на прикордонних територіях резервісти не лише охоронятимуть критично важливі об'єкти.

Резервісти є невеликою частиною росіян, які перебувають у запасі і добровільно уклали контракт щодо перебування у мобілізаційному людському резерві.

Чи можуть мобілізувати резервістів

РосЗМІ наголошують, що резервістів можуть призвати до війська - ба більше, у разі оголошення мобілізації їх це торкнеться в першу чергу.

Зазначається, що резервісти є найкращими кандидатами для мобілізації, оскільки нещодавно пройшли медкомісію з атестацією, склали кваліфікаційний іспит, а деякі встигли пройти військові збори.

Водночас росЗМІ заявляють, що їм невідомо, чи можуть ці збори бути підготовкою до нової мобілізації в Росії. При цьому зазначається, що це може бути ще одним інструментом для залучення людей до війська без офіційного оголошення мобілізації.