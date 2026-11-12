Путін запропонував гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешок

Путін заявив про можливість організувати гуманітарну місію в Костянтинівці.

Йдеться про те, щоб використати досвід, набутий в Олешках.

За його словами, РФ потрібно п'ять діб на розмінування території біля Костянтинівки.

Фото: яка ситуація на фронті біля Костянтинівки 12 листопада (скриншот deepstatemap)

"Якщо ж Київ вважає, що контролює місто, то нехай сам забезпечить безпеку зі свого боку", - цитують російського диктатора ЗМІ.

Гуманітарна місія в Олешках: як все відбувалось

Нагадаємо, в Олешках з 27 жовтня до 1 листопада діяв режим тиші заради гуманітарної місії.

Евакуйовані жителі міста 31 жовтня прибули в Україну через Білорусь, а гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей. Частина з них поїхала до Росії, але більшість повернулась до України.

Того ж дня уповноважена з прав людини в рф Яна Лантратова заявила про домовленість щодо регулярних гуманітарних місій.

Згодом перша леді США Меланія Трамп, яка сприяла місії, висловила надію, що Олешки стануть початком шляху до міцного миру.

За її словами, режим тиші дав людям змогу вільно пересуватися та мати їжу, воду й ліки.

Також журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що росіяни завозили в Олешки техніку, зброю та боєприпаси.

За його словами, окупанти шукали підвали для нових позицій і повертали ті, які втратили раніше.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про вивезення тіл військових і цивільних з міського моргу.

За домовленістю з РФ тіла, чиї рідні живуть в Україні, повернуть в Україну.